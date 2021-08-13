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    • 14.08.2021 06:22
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    İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat! Beykoz'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı

    Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde yarın gün boyu denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

    AA
    Deniz planı yapanlar dikkat! Yasaklandı

    Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

    Vatandaşların kurallara etkin şekilde uymasıyla önlemlerin etkin şekilde uygulandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 1,5 metre olduğu meteorolojik hava tahminlerine göre öğleden sonra rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca yarın gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

    Açıklamada, 15 Ağustos 2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı kaydedildi.


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    Haberler Güncel İstanbul'da deniz planı yapanlar dikkat! Beykoz'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı
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