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    • 13.08.2021 17:09
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    Kastamonu Bozkurt'ta halk canıyla uğraşırken muhalefet yine yalan peşinde

    Batı Karadeniz'i sel vururkun selden en çok etkilenen yer Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilçeye giderken CHP milletvekili başta olmak üzere CHP'nin yandaşı olan medya ise Başkan Erdoğan ilçeye gittiği için merkezdeki caminin boşaltıldığı yalanını ortaya attı. Gerçek ise şuydu; Bozkurt İlçe Hastanesi tekrar hizmet verir duruma getirildi ve hastalar oraya sevk edildi.

    Kastamonu Bozkurt’ta halk canıyla uğraşırken muhalefet yine yalan peşinde

    Türkiye, geçtiğimiz haftaki orman yangınlarının ardından şimdi de Batı Karadeniz'de sellerle mücadele ediyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu'yu sel felaketi vururken en çok etkilenen yer ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN İLÇEDE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilçeye giderek ilçedekilerin acısına ortak oldu. Çalışmaları yerinde inceledi. Erdoğan Bozkurt ilçesinde yaptığı konuşmada da selden etkilenen illerin afet bölgesi ilan edildiğini ve yaraların kısa sürede sarılacağını duyurdu.

    CHP YİNE YALAN PEŞİNDE
    Devlet-millet el ele selden etkilenen bölgelerdeki yaraları sarmaya çalışırken CHP ise bir kez daha yalan üzerinden siyset yapma peşinde. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bozkurt ilçe merkezinde sahra hastanesi olarak kullanılan caminin Erdoğan ilçeye gideceği için boşaltıldığını iddia etti.

    GERÇEK BAMBAŞKA
    Gerçek ise elbette bambaşka. İlçedeki Bozkurt İlçe Hastanesi selden etkilendiği için yaralılar camiye kaldırıldı. Bozkurt İlçe Hastanesi'nin yeniden devreye alınmasının ardından da yaralılar tekrar Bozkurt İlçe Hastanesi'ne sevk edildi.

    CHP'NİN FONDAŞI MEDYADA YALANIN PEŞİNE TAKILDI
    CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın bu yalanına CHP'nin fonladığı medya da takıldı ve bunu haberleştirdi:


    Sözcü


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