SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi
Son dakika haberleri... Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop ve Bartın sel vurdu. Selden en çok etkilenen yer ise Kastamonunun Bozkurt ilçesi oldu. İlçede onlarca kişi sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün selin vurduğu Bozkurt'a giderken ilçedeki son durum drone ile havadan görüntülendi. Sel sularının aktığı Abana Sahili'de havadan görüntülendi. İşte o kareler...
13.08.2021 14:45
- Son Güncelleme: 13.08.2021 15:53