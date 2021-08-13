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Haberler Güncel SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

Son dakika haberleri... Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop ve Bartın sel vurdu. Selden en çok etkilenen yer ise Kastamonunun Bozkurt ilçesi oldu. İlçede onlarca kişi sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün selin vurduğu Bozkurt'a giderken ilçedeki son durum drone ile havadan görüntülendi. Sel sularının aktığı Abana Sahili'de havadan görüntülendi. İşte o kareler...

13.08.2021 14:45 - Son Güncelleme: 13.08.2021 15:53
SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

Sel sularına kapılarak sürüklenen araçlar da iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.

SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ve Abana Sahili havadan görüntülendi

Sel felaketinden etkilenen noktalarda Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara sıcak yemek ve gıda yardımında bulunuyor.

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