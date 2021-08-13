Van'da göçmen taşıdığı iddia edilen otobüs firması Metro Turizm hakkında soruşturma

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Van Valiliği söz konusu görüntülerle ilgili internet sitesinden açıklama yayınladı;

"13.08.2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "İran sınırından Van'a akın eden kaçak göçmenlerin Van'ın Erciş ilçesinden sonra Metro Turizme ait bir otobüs firması tarafından batı illerine götürüldüğü ortaya çıktı."görüntüleri ile ilgili olarak;

Paylaşımlarda düzensiz göçmenleri aldığı görülen Metro Turizme ait yolcu otobüsü Van ve Ağrı kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ile Ağrı Patnos ilçesinde yol kontrol noktasında durdurularak, otobüste bulunan illegal giriş yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilen 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmıştır. Olayda organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O gözaltına alınmış olup olayla ilgili adlı ve idari işlemler devam etmektedir.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellemesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."