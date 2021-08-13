Başkan Erdoğan, selden etkilenen yerlerin ’Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı

Türkiye'nin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşandığını belirten Erdoğan, Karadeniz'in doğusunda Rize'de, Artvin'de sel felaketleri yaşandığını anımsattı.

Antalya ve Muğla'daki yangın felaketlerini de hatırlatan Erdoğan, "Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce az önce ifade ettiğim gibi Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür de Batı Karadeniz'de yine sel felaketlerinin yaşandığı dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kastamonu ve çevresindeki illerimizde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz. İçişleri Bakanı'mız, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız, hep birlikte bölgede şu anda çalışmaları sürdürüyoruz. AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte yine bütün araç gereçleri ile buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz yapacağız. Halihazırda 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 insansız hava aracı, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve diğer pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor."