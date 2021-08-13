2001 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine çıkan AK Parti 20 yaşında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 20. yaşında. Bu kapsamda 'Daima yeni, daima genç' sloganı ile yapılacak kutlamalar ise ertelendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini erteleme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.
DEĞİŞİMİN, DÖNÜŞÜMÜN VE REFORMLARIN ADRESİ OLDU
AK Parti, bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bu süreçte bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu.
MİLLİ VE YERLİ ATILIM
Vesayet odaklarına ve 15 Temmuz'da darbeci heveslere son veren, Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan'ın kaptanlığındaki AK Parti, aynı zamanda başta savunma sanayii olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı.