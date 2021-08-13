2001 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine çıkan AK Parti 20 yaşında!

MİLLİ VE YERLİ ATILIM

Vesayet odaklarına ve 15 Temmuz'da darbeci heveslere son veren, Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan'ın kaptanlığındaki AK Parti, aynı zamanda başta savunma sanayii olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı.