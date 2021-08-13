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    Batı Karadeniz’de sel felaketi! 5 dakikalık kabus...

    Türkiye’nin güneyini yangın, kuzeyini yağmur vurdu. Batı Karadeniz’deki yağış şehirleri adeta yuttu. Sel suları tsunami olup önüne geleni boğdu. Apartmanlar sadece 5 dakikada yerle bir oldu.

    Takvim
    Batı Karadeniz’de sel felaketi! 5 dakikalık kabus
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    Sel felaketi en çok Kastamonu Bozkurt'u yıktı. Aşırı yağış nedeniyle Ezine Deresi taştı. 4 metre yükselen sular, binaları önüne kattı.

    Afetzede Mustafa Şen, dehşeti anlattı: Her şey 5 dakikada oldu. Evde kahvaltı yaparken bir anda sular içerisinde kaldı.



    'SU' HALE BAK
    Batı Karadeniz'de 5 ili vuran selin tahribatı, dün gün yüzüne çıktı. Büyük bir deprem hasarı yaratan afetin, bölgede bu güne kadar görülmediği bildirildi.



    Batı Karadeniz'deki 5 ilde meydana gelen sellerde, 17 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Ezine Çayı üzerindeki HES'in kapaklarının açılması sonucu ilçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. 8 kişinin öldüğü ilçede, 3 bina da çöktü. Bu binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.



    Çatalzeytin Kuzsökü köyü yolunda meydana gelen heyelanda da bir kişi yaşamını yitirdi.Kastamonu'nun Abana ile Sinop'un Ayancık ilçesinde de büyük hasar oluştu. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken gıda ve su dağıtılmaya da başlandı.



    YARALAR SARILIYOR
    Başkan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarıla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, "4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ile müdahale ediyoruz. Tüm yaraları sarıyoruz. Yaşanan afetler sebebiyle yarın planladığımız Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık" dedi.



    HELİKOPTER KURTARDI
    Çöken ve çökme tehlikesi bulunan binaların çatılarında geceleyen vatandaşları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte askeri helikopterler kurtardı.



        REKOR YAĞIŞ
        Bölgede         metrekareye, Sinop'un Ayancık ilçesinde 240, Kastamonu'nun Küre ilçesine 198, Pınarbaşı ilçesine 167, Azdavay ilçesinde 145, İnebolu ilçesine 123, Abana ilçesine 122, Bozkurt ilçesine 117 metreküp yağış düştüğü bildirildi.



        EVLAT NÖBETİ
        Bozkurt'ta oğlunun yaşadığı evin yıkılması üzerine gözyaşlarına boğulan Ayşe Kalabalık (67), "Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok" diye feryat etti. Sultan Ergün ise "Ablamın kızı ve iki çocuğuna ulaşamadık" diyerek yardım istedi.



        TOMRUKLAR EVİ DELDİ
        Azdavay'da Kılıç Ailesi, felakete kahvaltı masasında yakalandı. Ormanın hemen eteğinde bulunan eve, selin sürüklediği tomruklar duvarı delip girdi. Aile, diğer odada olduğu için kurtuldu.




            Bölgede kimi çatıya çıkarak, kimi de balkona kaçarak canını kurtarmaya çalıştı. Polisler de minik bir yavruya kucak açtı.



            Ekipler, sel bögesinde mahsur kalan tüm canlılar için seferber oldu. Kedi yavru da kurtarıldı.



            Üç köprü yıkıldığı için karayolu kapanan Ayancık, geceyi susuz ve elektriksiz geçirdi. Dün vatandaşlara su ve gıda dağıtıldı.
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            Selden geriye kalanlar...
            Haberler Güncel Batı Karadeniz’de sel felaketi! 5 dakikalık kabus...
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