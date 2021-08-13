Batı Karadeniz’de sel felaketi! 5 dakikalık kabus...





'SU' HALE BAK

Batı Karadeniz'de 5 ili vuran selin tahribatı, dün gün yüzüne çıktı. Büyük bir deprem hasarı yaratan afetin, bölgede bu güne kadar görülmediği bildirildi.





Batı Karadeniz'deki 5 ilde meydana gelen sellerde, 17 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Ezine Çayı üzerindeki HES'in kapaklarının açılması sonucu ilçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. 8 kişinin öldüğü ilçede, 3 bina da çöktü. Bu binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.





Çatalzeytin Kuzsökü köyü yolunda meydana gelen heyelanda da bir kişi yaşamını yitirdi.Kastamonu'nun Abana ile Sinop'un Ayancık ilçesinde de büyük hasar oluştu. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken gıda ve su dağıtılmaya da başlandı.





YARALAR SARILIYOR

Başkan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarıla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, "4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ile müdahale ediyoruz. Tüm yaraları sarıyoruz. Yaşanan afetler sebebiyle yarın planladığımız Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık" dedi.