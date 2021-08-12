Başkan Erdoğan'dan sel bölgelerine ilişkin açıklama: Bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a ilişkin açıklama yaptı.

17 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.