Başkan Erdoğan'dan sel bölgelerine ilişkin açıklama: Bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a ilişkin açıklama yaptı.
17 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.
Üç ilimizdeki sel felaketine;
4644 personel 610 araç 437 iş makinası
66 ambulans
19 helikopter
24 bot
18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.