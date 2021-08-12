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    • 13.08.2021 07:56
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    Başkan Erdoğan'dan sel bölgelerine ilişkin açıklama: Bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. " ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti' mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    Bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a ilişkin açıklama yaptı.

    17 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
    Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

    Üç ilimizdeki sel felaketine;
    4644 personel 610 araç 437 iş makinası

    66 ambulans

    19 helikopter

    3 Mobil Koordinasyon TIR

    24 bot

    18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.

    "GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

        AK PARTİ'NİN 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ERTELENDİ
        Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız.

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