Bakanlar sel bölgesindeki son durumu açıkladı! Tüm imkanlar seferber edildi

BAKANLAR SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik.

Kastamonu'da 15 , Sinop'ta 2 kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.

Hasar ve zarar belirleme çalışmaları başladı ve bunlar devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiniz'. Kolay bir travma değil bu bunun farkındayız. Devletin eli sonuna kadar bu bölgede olacak.

El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.

'HES PATLADI' İDDİALARI

Patlama söz konusu değil. Böyle bir haznesi olan veya bir baraj tutulumu olan bir mekanizma yok. Ama burada maalesef son günlerde çok yapılıyor, sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok.