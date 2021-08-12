Bakanlar sel bölgesindeki son durumu açıkladı! Tüm imkanlar seferber edildi
Kastamonu'da etkili olan yağışın ardından yaşanan sel ve heyelan İnebolu, Azdavay, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerini vurdu. Bölgede çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, taşan dere nedeniyle 8 katlı bir bina çöktü. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve tedavisi için devletin tüm imkanları seferber oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Sinop, Kastamonu ve Bartın için yarın ve cumartesi günü ağır yağışlar olacağını ve meteorolojik riskin sürdüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde son durumu açıkladı. İşte o açıklamalar ve sel bölgelerinden son durum...
Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde vatandaşların tahliyesi, karadan iş makinelerinin kepçesi ve botlarla, çatılardaki vatandaşlar için de helikopter yardımıyla yapıldı.
İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasının ardından, mahsur kalan vatandaşlar için tüm imkanlar seferber edildi.
Bu kapsamda AFAD, UMKE, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, ilçede vatandaşların tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde ekipler, bazı vatandaşları evlerinin balkonlarından alarak, botlarla ve iş makinelerinin kepçesi yardımıyla tahliye etti.
Bazı vatandaşlar da çatılardan helikopter yardımıyla kurtarıldı.
BAKANLAR SON DURUMU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik.
Kastamonu'da 15 , Sinop'ta 2 kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.
Hasar ve zarar belirleme çalışmaları başladı ve bunlar devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiniz'. Kolay bir travma değil bu bunun farkındayız. Devletin eli sonuna kadar bu bölgede olacak.
El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.
'HES PATLADI' İDDİALARI
Patlama söz konusu değil. Böyle bir haznesi olan veya bir baraj tutulumu olan bir mekanizma yok. Ama burada maalesef son günlerde çok yapılıyor, sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Hem Bartın'da hem Sinop'ta hem Kastamonu'da aramaya devam ettiğimiz vatandaşlarımız var. Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespit çalışmaları tamamlanacak.
YARALARI HIZLICA SARACAĞIZ
Önümüzdeki günlerde vatandaşımızın yaralarını hızlıca sarıyor olacağız.
Bozkurt'taki afet Dereli'dekinin kat kat fazlası.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Başkan Erdoğan sel bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz." ifadelerine yer verdi.