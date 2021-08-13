Cinsel istismara uğrayan Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen iki sapık suç makinesi çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı.
Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.
Cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf G.'nin sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.