Cinsel istismara uğrayan Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen iki sapık suç makinesi çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre, Mehmet A.'nın ise "güveni kötüye kullanma", "mühür bozma", "yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, Aşkın A.'nın da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.

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