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    • 13.08.2021 07:40
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    Cinsel istismara uğrayan Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen iki sapık suç makinesi çıktı

    Ankara’da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan uğradığı tecavüz sonrası, yaşadıklarına dayanamayıp bir binanın 15’inci katından atlayıp intihar etmişti. Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı.

    Kaplan’ı ölüme sürükleyen sapıklar suç makinesi çıktı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı.

    Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

    Cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf G.'nin sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

        11 SABIKA KAYDI ÇIKTI
        Yusuf G.'nin "huzur ve sükun bozma", "tehdit", "hakaret", "basit yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme", "görevi kötüye kullanma", "iftira", "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Mehmet A.'nın ise "güveni kötüye kullanma", "mühür bozma", "yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, Aşkın A.'nın da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.

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        Haberler Güncel Cinsel istismara uğrayan Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen iki sapık suç makinesi çıktı
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