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    • 06.08.2021 08:42
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    HAVA DURUMU | Yangın bölgelerinde yağmur yağacak mı? Meteoroloji gün verdi: Antalya için sağanak uyarısı

    Temmuz ayının ortalarından bu yana ülkemizin dört bir tarafında sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken yağmurun ne zaman yağacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü Antalya'da sağanak yağmur bekleniyor. İşte il il 6 Ağustos hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İHA
    Meteoroloji gün verdi: Antalya için sağanak uyarısı

    Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya'da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor.


    Turizm kendi Antalya yaklaşık 1 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Önce Manavgat ilçesinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınları daha sonra Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de çıktı. Yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Diğer noktalarda devam eden yangınlara ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

    10 DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise Antalya'da Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin müjdesini paylaştı. Yapılan tahminde Antalya'da hava sıcaklıkları bugün 10 dereceye yakın düşecek. Dün hava sıcaklık değerleri 43 dereceye kadar çıkarken yağmur beklenen Cumartesi günü 32 dereceye kadar inecek.


    Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren tekrar yükselerek yağmur öncesi değerlerine dönmesi de bekleniyor.



    6 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 35°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 40°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 37°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 37°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 35°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 38°C
        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 31°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 37°C
        Parçalı bulutlu

        ERZURUM °C, 32°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 32°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 27°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 40°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 41°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 38°C
        Parçalı bulutlu

        KİLİS °C, 39°C
        Parçalı bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yangın bölgelerinde yağmur yağacak mı? Meteoroloji gün verdi: Antalya için sağanak uyarısı