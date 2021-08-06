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    • 06.08.2021 08:57
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    Ay neden kırmızı olur? Kırmızı ay ne anlama gelir? 6 Ağustos ay tutulması mı var?

    Kırmızı ay ne anlama gelir? Ay neden kırmızı olur? Bugün ay tutulması mı var? İzmir’de gökyüzünde meydana gelen kırmızı görüntünün ardından ay neden kırmızı olur sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gökyüzünün kızarmasıyla birlikte ayın da kırmızı bir görüntüye kavuştuğu belirtiliyor. Peki, ay neden kırmızı olur? Kırmızı ay ne demek? Kırmızı ay ne anlama gelir? 6 Ağustos ay tutulması mı var?

    takvim.com.tr
    Ay neden kırmızı olur? Kırmızı ay ne anlama gelir? 6 Ağustos ay tutulması mı var?

    Ay neden kırmızı olur? Kırmızı ay ne anlama gelir? 6 Ağustos ay tutulması mı var? Özellikle Ege Bölgesi'nde vatandaşlar paylaştığı fotoğraflarla gökyüzünde kırmızı bir görüntü olduğunu belirtiyor. Ayın da kırmızı bir görüntüye kavuşmasıyla birlikte ay neden kırmızı olur sorusuna yanıt aranıyor. Peki, kırmızı ay ne anlama gelir? Kırmızı ay ne demek? İşte detaylar!

    6 AĞUSTOS AY TUTULMASI MI VAR?

    6 Ağustos 2021 tarihinde ay tutulması olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

    AY NEDEN KIRMIZI OLUR?

    Kırmızı bir Ay görebileceğimiz birkaç durumdan biri; Ay'ın doğarken ve batarken olduğu gibi gökyüzünde çok alçak bir konumda olmasıdır. Baş ucu noktasına kıyasla, Ay ufka yakın olduğunda ondan gelen ışık Yer'in atmosferinde daha uzun yol kat eder ve Yer'in atmosferi ışığı daha çok dağıtır (kırıp-yansıtır).

    Tayftaki renkler arasında mavi daha çok saçılırken, kırmızı daha az saçılır; bu nedenle Ay kırmızı ve kırmızıya yakın bir renge bürünür. Yani kırmızı bir Ay gördüğünüzde, dağılıp-saçılmayan kırmızı rengi görmüş olursunuz.

        Ay'ın kırmızımsı görünmesinin ikinci bir nedeni; havadaki bir takım parçacıklardır. Bir orman yangını veya yanardağ patlaması sonucu atmosfere yayılan küller bu parçacıklardan sayılabilir. Bu tip küçük parçacıklar, Güneş'ten ve Ay'dan gelen ışığı engeller ve mavi ışığı dağıtır. Böyle durumlarda Ay gökyüzünde yüksek bir konumda da olabilir. Başınızı kaldırdığınızda kırmızı bir Ay görüyorsanız bunun nedeni atmosferde fazla miktarda bulunan tozdur.



        Üçüncü neden ise bir gök olayıdır. Tam Ay Tutulması esnasında da Ay'ı kırmızı renkte görebiliriz. Tutulma sırasında, Ay Yer'in gölgesinden geçer. Yine bu olayda da Yer'in atmosferi, içinden geçen Güneş ışığını dağıtarak gölgenin etrafında kırmızı bir renk oluşmasına neden olur. Bu kırmızı parlama da Ay'ın üzerine düşer ve kırmızı görünmesine yol açar.

        KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

        Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür.

        Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de "Kanlı Ay Tutulması" denir.
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