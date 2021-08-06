Ay neden kırmızı olur? Kırmızı ay ne anlama gelir? 6 Ağustos ay tutulması mı var?

AY NEDEN KIRMIZI OLUR?

Kırmızı bir Ay görebileceğimiz birkaç durumdan biri; Ay'ın doğarken ve batarken olduğu gibi gökyüzünde çok alçak bir konumda olmasıdır. Baş ucu noktasına kıyasla, Ay ufka yakın olduğunda ondan gelen ışık Yer'in atmosferinde daha uzun yol kat eder ve Yer'in atmosferi ışığı daha çok dağıtır (kırıp-yansıtır).

Tayftaki renkler arasında mavi daha çok saçılırken, kırmızı daha az saçılır; bu nedenle Ay kırmızı ve kırmızıya yakın bir renge bürünür. Yani kırmızı bir Ay gördüğünüzde, dağılıp-saçılmayan kırmızı rengi görmüş olursunuz.