Son dakika: MSB duyurdu: PKK'dan kaçan terörist ikna sonucu teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre PKK'dan kaçan terörist, Türkiye sınırına yakın köye sığındı. Bunun üzerine harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristin Yüksekova'daki ailesine ulaştı.







Ailenin de katıldığı ikna çalışması sonucu terörist hudut hattında teslim oldu. Terörist, sorgusunun ardından ailesiyle bir araya getirildi.





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