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    • 06.08.2021 11:28
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    Son dakika: MSB duyurdu: PKK'dan kaçan terörist ikna sonucu teslim oldu

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, PKK'dan kaçarak Türkiye sınırına yakın köye sığınan teröristin, ailesinin de katıldığı ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu duyurdu.

    PKK’dan kaçan terörist ikna sonucu teslim oldu

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre PKK'dan kaçan terörist, Türkiye sınırına yakın köye sığındı. Bunun üzerine harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristin Yüksekova'daki ailesine ulaştı.



    Ailenin de katıldığı ikna çalışması sonucu terörist hudut hattında teslim oldu. Terörist, sorgusunun ardından ailesiyle bir araya getirildi.

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