İstanbul Boğazı'nda alarm! Petrol boru hattından bile daha yüksek... Dikkat çeken rapor

Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporda, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli yük taşıyan bir tankerin sebep olacağı bir kaza, Boğazın iki kıyısında yaşayan binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağı gibi, şehrin tarihi dokusuna, çevredeki yaşam alanlarına ve çevreye telafisi çok zor hasar yaratacaktır" denildi. Deniz Ticaret Odası hazırladığı Denizcilik Sektör Raporu ile İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğine dikkat çekerek bir kez daha gemi trafiğinin bu alandan ayrıştırılarak Kanal İstanbul güzergahına taşınmasındaki önemi vurguladı.
BOĞAZ ZORUNLU MANEVRALAR GEREKTİRİYOR
Türk Boğazları'nın fiziki özellikleriyle seyir bakımından dünyadaki en zor suyollarından olduğuna işaret edilen raporda, boğazlardaki güçlü akıntılar, keskin dönüşler ve değişken hava koşullarının seyrüseferi son derece zorlaştırdığı belirtildi.
İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden oluşan toplam uzunluğun 164 deniz mili olduğu ifade edilirken, Türk boğazlarında, hızı saatte 7-8 mile ulaşan akıntı, rüzgâr, topuk ve adacıklar gibi zorunlu manevralar gerektiren ve emniyetli seyri engelleyen unsurlar bulunduğu belirtildi.