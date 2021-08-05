CHP'nin uçak yalanını ifşa eden 12 saniyelik video! Yalanları ayaklarına dolandı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk Hava Kurumu'nun Ankara Etimesgut'taki Meydan İşletme Müdürlüğü'ne giderek, "Yok" dedikleri uçakları

bulduk!" diyerek aklınca algı operasyonuna soyundu.



CHP'Lİ KAYA "VAR" DEDİ

Kaya, "Bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor? Bu uçaklar neden kullanılmıyor? Bunun cevabını versinler. O uçaklar bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak?" dedi.







KILIÇDAROĞLU "YOK" DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise partinin içinde bulunduğu yalan sarmalını ifşa etti. CHP'li vekil "uçaklar var neden kullanılmıyor" diye hükümeti hedef alırken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise "Çalışabilir durumda hiçbir uçak yok" dedi.





THK UÇAKLARI NEDEN KULLANILMIYOR?

Türk Hava Kurumu ile bir sorunlarının olmadığını belirtten Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Orman teşkilatı bunları istemediği için, bunları kullanmayı 2-3 sene evvel bıraktık. Son teknoloji, çok daha iyi olan, çok daha su atan, çok daha verimli uçaklar kullanıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.