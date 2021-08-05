Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2021 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 11:11
    ABONE OL

    CHP'nin uçak yalanını ifşa eden 12 saniyelik video! Yalanları ayaklarına dolandı

    Ülke çapında çıkan orman yangınlarını fırsat bilen CHP, yanan canları bile sömürecek kadar alçaldı. THK'nın verimsiz uçakları üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan CHP'nin yalanı 12 saniyelik bir video ile ifşa oldu. İşte 2 farklı açıklamada CHP'nin THK çelişkisi.

    Yalanları ayaklarına dolandı

    CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk Hava Kurumu'nun Ankara Etimesgut'taki Meydan İşletme Müdürlüğü'ne giderek, "Yok" dedikleri uçakları
    bulduk!"     diyerek aklınca algı operasyonuna soyundu.


    CHP'Lİ KAYA "VAR" DEDİ
    Kaya, "Bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor? Bu uçaklar neden kullanılmıyor? Bunun cevabını versinler. O uçaklar bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak?" dedi.



    KILIÇDAROĞLU "YOK" DEDİ
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise partinin içinde bulunduğu yalan sarmalını ifşa etti. CHP'li vekil "uçaklar var neden kullanılmıyor" diye hükümeti hedef alırken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise "Çalışabilir durumda hiçbir uçak yok" dedi.

    THK UÇAKLARI NEDEN KULLANILMIYOR?
    Türk Hava Kurumu ile bir sorunlarının olmadığını belirtten Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Orman teşkilatı bunları istemediği için, bunları kullanmayı 2-3 sene evvel bıraktık. Son teknoloji, çok daha iyi olan, çok daha su atan, çok daha verimli uçaklar kullanıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milas’tan iyi haber! Mücadele sonuç verdi
    Haberler Güncel CHP'nin uçak yalanını ifşa eden 12 saniyelik video! Yalanları ayaklarına dolandı