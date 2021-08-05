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    • 05.08.2021 11:21
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    Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümitcan Uygun sevgilisi Esra Hankulu neden öldü?

    Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümitcan Uygun’un yanında ölü bulunan Esra Hankulu neden öldü? Aleyna Çakır’ın ölümüyle hatırlanan, daha sonra uyuşturucu kullandığı görüntülerle cezaevine girip çıkan Ümitcan Uygun yeniden bir olaya karıştı. Son gelişmelere göre; Ümitcan Uygun’la birlikte alkol aldıktan sonra ölü bulunan Esra Hankulu’nun kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümitcan Uygun sevgilisi Esra Hankulu neden öldü? Ümitcan Uygun'un yeni sevgilisi Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde kalan ve daha sonra uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun bir olaya daha karıştı. Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un olduğu belirlendi.

    ESRA HANKULU KİMDİR?

    25 yaşındaki Esra Hankulu'nun kim olduğu konusunda fazla bir bilgi bulunmuyor. Hankulu'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

    ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?

    SABAH'ın haberine göre; Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

    Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
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