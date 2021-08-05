"Üniversitede tanıdığım dekanlar var seni fakülteye aldırırım” diye kandırıp tecavüz etti

Adana'da, hukuk fakültesine girme hayali kuran bir genç kızı "benim üniversitede tanıdığım dekanlar var seni fakülteye aldırırım" diye kandırıp boğazını sıkarak tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan E.K. (21), 2 ay önce sosyal medya üzerinden Ali Y. D. (25) ile tanışarak arkadaş oldu. Bir süre görüşen E.K., sosyal medyadan Ali Y. D.'ye üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını ancak başarı sıralamasından dolayı çok istediği hukuk fakültesine giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Y. D.,dedi.