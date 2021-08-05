CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek yangın bölgesinde basın çalışanlarının üzerine yürüdü!

Türkiye 190'dan fazla noktada çıkan yangınlarla mücadele ederken CHP'li isimler yalan yanlış bilgilerle algı operasyonları yapıyor.
CHP'li vekillerin ortaya attığı iddiaların başında ise 'Yangına hava müdahalesi yok' oldu. Fakat bu tip açıklamaların yapıldığı sırada yayına yansıyan helikopter ve uçak sesleri bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Yapılan canlı yayınlarla da birçok bölgede alevlere karşı havadan da mücadelenin sürdüğü açık bir şekilde görüldü.
CHP'Lİ ZEYBEK'İN ALGI OPERASYONU BOZULDU
CHP'lilerin son skandallarından biri de Antalya'da yaşandı. CHP' Antalya milletvekil Rafet Zeybek bölgedeki yangına hava müdahalesinin olmadığı yönünde bir algı operasyonuna imza atarken bu yalan gazeteciler tarafından ortaya çıkarıldı.
ZEYBEK VE ŞOFÖRÜNDEN BASIN ÇALIŞANLARINA SALDIRI GİRİŞİMİ
Zeybek'in algı operasyonu yapılan canlı yayınlarla ortaya çıkarken, bu durumu gözler önüne seren basın emekçileri saldırıya uğradı. Ülke TV muhabiri günlerdir bölgede olduklarını söyledi ve havada görev yapan uçakları net bir şekilde gördüklerini söyledi. Bu sırada CHP'li Zeybek'in şoförü ise muhabirin üzerine yürüdü.
Olay yerinde bulunanlar ve A Haber muhabiri araya girerek saldırının fiziki boyuta ulaşmasının önüne geçti.