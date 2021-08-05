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    • 06.08.2021 00:27
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    • 06.08.2021 14:47
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    CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek yangın bölgesinde basın çalışanlarının üzerine yürüdü!

    Türkiye yangınlarla mücadele ederken CHP'li isimler yalan yanlış bilgilerle olayları provoke ediyor. CHP'nin Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yangın bölgelerine 'hava müdahalesi yapılmadığına' dair algı operasyonu yaparken bu durumun yalan olduğunu ortaya çıkaran basın çalışanlarının üzerine yürüdü. Zeybek'in şoförü, yaydıkları dezenformasyonla mücadele eden basın mensuplarına saldırmaya kalktı. Muhabir Sevgi Deniz, kendisini tehdit edip saldıran CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

    takvim.com.tr
    Utanmasalar kadın muhabiri dövecekler

    Türkiye 190'dan fazla noktada çıkan yangınlarla mücadele ederken CHP'li isimler yalan yanlış bilgilerle algı operasyonları yapıyor.

    CHP'li vekillerin ortaya attığı iddiaların başında ise 'Yangına hava müdahalesi yok' oldu. Fakat bu tip açıklamaların yapıldığı sırada yayına yansıyan helikopter ve uçak sesleri bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Yapılan canlı yayınlarla da birçok bölgede alevlere karşı havadan da mücadelenin sürdüğü açık bir şekilde görüldü.

    CHP'Lİ ZEYBEK'İN ALGI OPERASYONU BOZULDU
    CHP'lilerin son skandallarından biri de Antalya'da yaşandı. CHP' Antalya milletvekil Rafet Zeybek bölgedeki yangına hava müdahalesinin olmadığı yönünde bir algı operasyonuna imza atarken bu yalan gazeteciler tarafından ortaya çıkarıldı.

    ZEYBEK VE ŞOFÖRÜNDEN BASIN ÇALIŞANLARINA SALDIRI GİRİŞİMİ
    Zeybek'in algı operasyonu yapılan canlı yayınlarla ortaya çıkarken, bu durumu gözler önüne seren basın emekçileri saldırıya uğradı. Ülke TV muhabiri günlerdir bölgede olduklarını söyledi ve havada görev yapan uçakları net bir şekilde gördüklerini söyledi. Bu sırada CHP'li Zeybek'in şoförü ise muhabirin üzerine yürüdü.

    Olay yerinde bulunanlar ve A Haber muhabiri araya girerek saldırının fiziki boyuta ulaşmasının önüne geçti.

        UTANMASALAR KADIN MUHABİRİ DÖVECEKLER
        A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de duruma tepki göstererek, "İşleri güçleri provokasyon. utanmasalar kadın muhabiri dövecekler" ifadelerini kullandı.


        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
        Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını haberleştiren muhabir Sevgi Deniz, kendisini saldırıp tehdit eden CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Antalya ve Muğla'da gazetecilere yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi. Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

        ALTUN'DAN TEPKİ
        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li vekil Zeybek'e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

        Altun yaptığı açıklamada, ''Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız.'' ifadelerine yer verdi.

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