CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek yangın bölgesinde basın çalışanlarının üzerine yürüdü!

UTANMASALAR KADIN MUHABİRİ DÖVECEKLER

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de duruma tepki göstererek, "İşleri güçleri provokasyon. utanmasalar kadın muhabiri dövecekler" ifadelerini kullandı.







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını haberleştiren muhabir Sevgi Deniz, kendisini saldırıp tehdit eden CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Antalya ve Muğla'da gazetecilere yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi. Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.



