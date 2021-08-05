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    • 06.08.2021 00:57
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    Terör örgütü PKK, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle sivilleri hedef aldı!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldığını, saldırıda 2 sivilin öldüğünü 2 sivilin de yaraladığını açıkladı. İşte detaylar...

    PKK yine sivillere saldırdı!

    Bebek katili PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldığını, saldırıda 2 sivilin öldüğünü 2 sivilin de yaraladığını açıkladı.

    MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" denildi.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle sivilleri hedef aldı!
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