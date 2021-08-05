Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete yayımlandı

Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Uzun getirilirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişliklerine Alaettin Kandemir, Onur Şatıroğlu, Onur Özavcı, Ahmet Çelikdin, Sebiha Çetin, Özgür Kabayel, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Hakan Özmen,
Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Göksel Yolcu, Yusuf Kenan Karaaslan, İbrahim Yılmaz, Ertan Örs ve Adnan Doğan getirildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü VI'ncı Bölge Müdürlüğüne Funda Aydın Seymen, XXI'inci Bölge Müdürlüğüne Hamdi Erşen atandı.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınırken, yerine Fatih Dumanlı getirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyeliğine Aslan Yıldız; Sağlık Bakanlığı Müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Kadir Kavak ve Sadık Kapan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek görevlendirildi.