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    • 06.08.2021 03:21
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    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete yayımlandı

    Çeşitli Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. İşte haberin detayları ve yapılan diğer atamalar...

    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

    Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI OLDU
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

    Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.



    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Uzun getirilirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişliklerine Alaettin Kandemir, Onur Şatıroğlu, Onur Özavcı, Ahmet Çelikdin, Sebiha Çetin, Özgür Kabayel, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Hakan Özmen,
    Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Göksel Yolcu, Yusuf Kenan Karaaslan, İbrahim Yılmaz, Ertan Örs ve Adnan Doğan getirildi.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü VI'ncı Bölge Müdürlüğüne Funda Aydın Seymen, XXI'inci Bölge Müdürlüğüne Hamdi Erşen atandı.

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınırken, yerine Fatih Dumanlı getirildi.

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya atandı.



    Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyeliğine Aslan Yıldız; Sağlık Bakanlığı Müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Kadir Kavak ve Sadık Kapan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek görevlendirildi.



        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞLİKLERİNE YAPILAN ATAMALAR
        Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliklerine Mehmet Dağlı, Ülkü Evren, Başak Güven, Kemal Eren, Ali Söğütdelen, Kadir Camcı, Muhammet Alper Koyuncu, Nihal Marakoğlu, Bülent Kamalı, Bekir Gürkan Özgün, Sezai Yücel, Gülseren Korkmaz, Yusuf Çolak, Zehra Akpınar, Murat Aral, Üzeyir Yürekli, Tarık Coşkun, Tahsin Erman Çağdaş, Korhan Turgutlu, İbrahim Karadurak, Gazi Uzun, Güngör Arabacı ve Gökhan Kara atandı.

        Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık; Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Akif Ertekin getirildi.



        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V'inci Bölge Müdürü Ecvet Doğan, VII'nci Bölge Müdürü Nihal Seyyit Miçillioğlu ve X'uncu Bölge Müdürü Cevahir Dilaver görevden alındı. V'inci Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Cengiz, VI'ncı Bölge Müdürlüğüne Serhan Özkanlı, VII'nci Bölge Müdürlüğüne Ömer Alkış, IX'uncu Bölge Müdürlüğüne ise Gültekin Yürümez atandı.
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