Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete yayımlandı





TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞLİKLERİNE YAPILAN ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliklerine Mehmet Dağlı, Ülkü Evren, Başak Güven, Kemal Eren, Ali Söğütdelen, Kadir Camcı, Muhammet Alper Koyuncu, Nihal Marakoğlu, Bülent Kamalı, Bekir Gürkan Özgün, Sezai Yücel, Gülseren Korkmaz, Yusuf Çolak, Zehra Akpınar, Murat Aral, Üzeyir Yürekli, Tarık Coşkun, Tahsin Erman Çağdaş, Korhan Turgutlu, İbrahim Karadurak, Gazi Uzun, Güngör Arabacı ve Gökhan Kara atandı.



Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık; Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Akif Ertekin getirildi.