5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son değerlendirme:



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu