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    • Güncel
    • 05.08.2021 08:52
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    • 05.08.2021 08:52
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    5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi

    Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    O illerde yağış var! Uyarı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son değerlendirme:

    HAVA SICAKLIĞI:     Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 39°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE °C, 40°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 36°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 37°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 43°C

    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    KAYSERİ °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    SİNOP °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 35°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 30°C

    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 29°C

    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ERZURUM °C, 32°C

        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 31°C

        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        KİLİS °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık
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        Haberler Güncel 5 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi