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    ÖSYM giriş ekranı: YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 YÖK atlas YKS tercih robotu | 2-4 yıllık üniversite taban- tavan, puan, kontenjan bilgileri!

    Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercihleri için geri sayım bugün sona erdi. Üniversite sınavı bu yıl 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi ve tercihler 5 Ağustos'tan itibaren alınmaya başlandı. 2021- YKS tercih kılavuzu ise ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı. Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldığı duyurulmuştu. Bugün başlayan tercih işlemleri için adaylar; üniversitelerin taban-tavan puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması gibi detayları merak edip araştırıyor. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS'de kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS tercihleri nasıl yapılır? YÖK atlas tercih robotu!

    Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite tercihleri için beklenen gün geldi çattı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle tercih tarihleri 5-20 Ağustos olarak belirlenmişti. Öte yandan, ÖSYM tarafından 2021 tercih kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Öğrenciler bugünden itibaren tercihlerini yapmaya başlayacak. Bu bağlamda, üniversitelerin taban-tavan puanları, kontenjanları, puanları ve başarı sıralaması en merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de haberimizde konuyla ilgili gerekli bilgileri derledik. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS'de kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte detaylar!

    YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    YKS tercihleri 5-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

    YKS TERCİH KILAVUZU 2021

    ÖSYM'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        YKS TERCİHLERİ UZATILDI

        Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

        2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

        Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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