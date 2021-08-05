ÖSYM giriş ekranı: YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 YÖK atlas YKS tercih robotu | 2-4 yıllık üniversite taban- tavan, puan, kontenjan bilgileri!

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite tercihleri için beklenen gün geldi çattı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle tercih tarihleri 5-20 Ağustos olarak belirlenmişti. Öte yandan, ÖSYM tarafından 2021 tercih kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Öğrenciler bugünden itibaren tercihlerini yapmaya başlayacak. Bu bağlamda, üniversitelerin taban-tavan puanları, kontenjanları, puanları ve başarı sıralaması en merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de haberimizde konuyla ilgili gerekli bilgileri derledik. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS'de kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte detaylar!
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercihleri 5-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.
YKS TERCİH KILAVUZU 2021
ÖSYM'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
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