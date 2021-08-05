Doğal afetleri bile Türkiye'yi karalamak için fırsat olarak gördüler! Batı medyası ikiyüzlülüğü

AVRUPA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Son dakika haberine göre Yunanistan'da başta Atina yakınları olmak üzere birçok yerde çok sayıda yangınla mücadele sürüyor. 81 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan kül oldu. AB, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.



İSVİÇRE KADAR ALAN YANDI

Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki yangınlarda 4 milyon hektardan fazla orman kül oldu. Yakutistan coğrafyasında yanan tayga ormanların, yaklaşık olarak Danimarka ya da İsviçre toprakları kadar büyüklüğe tekabül ettiği vurgulandı. Öte yandan ABD'de 6 Temmuz'dan beri süren Oregon eyaletindeki yangının önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesinin beklendiği açıklanırken Hawaii'de de dün 40 bin dönüm yandı.

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