Şehirler arası yolculukta yeni dönem! Dolmuş usulü çalışacak

Biz burada devreye girip otobüsleri tam kapasiteyle hareket ettirmeye başlayacağız. Bu sayede firmalar üçer beşer yolcu ile sefere çıkmak zorunda kalmayacak. Sağlanan ek geliri de müşteri memnuniyeti için harcayacağız Ayrıca kaçak yolcu taşımacılığı bizim için büyük sıkıntı. İçimizdeki bazı çürük elmalar özellikle doğu ve güneydoğudan kimliği, pasaportu olmayan yolcuları batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşıyor. Haklarında insan kaçakçılığından işlem yapılıyor fakat bunu meslek hâline getirenler var. Kuracağımız dernek sayesinde bunları içimizden atacağız"