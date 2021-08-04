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    • 04.08.2021 20:39
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    Su sepeti takılan Sikorsky helikopter, yangın söndürme filosuna eklendi: "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini bildirdi.

    Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu.

    "TARİHİMİZDE BİR İLK"
    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk. Jandarma teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Su sepeti takılan Sikorsky helikopter, yangın söndürme filosuna eklendi: "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk"