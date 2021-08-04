Su sepeti takılan Sikorsky helikopter, yangın söndürme filosuna eklendi: "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu.
"TARİHİMİZDE BİR İLK"
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk. Jandarma teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
Jandarma'nın yeni başarısı— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 4, 2021
Tarihimizde bir ilk! 🚁
Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı 👏 pic.twitter.com/uwPZGL37M7