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    • 04.08.2021 18:11
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    Bir yanda yangınlar bir yanda provokatörlerin yaktığı fitne ateşi: Manavgat'ta 'itfaiye yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı

    Antalya Manavgat'ta bir kadın, kendisiyle gerçekleştirilen röportajda, bölgedeki yangında hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiyenin olmadığını ifade etti. Ancak durum hiç de öyle değildi. Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı. Ekiplerin yangınlara karşı çetin mücadelesi devam ederken provokasyon kokan bu tür iftiralar vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

    ’İtfaiye yok’ diyen kadının yalanı ortaya çıktı

    Türkiye'de orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor.

    Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor.



    Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ile itfaiye araçları denizden de yangın söndürme gemileri bu çetin mücadeleye dahil oldu.



    Devletin milletle el ele vererek yangınlara karşı sergilediği olağanüstü mücadeleye rağmen, başta sosyal medya trolleri olmak üzere muhalif medya kuruluşları kirli algı operasyonlarına ve karalama kampanyalarına girişti.



        Bu kirli oyunlardan biri de Antalya Manavgat'ta yaşandı...

        "İTFAİYE YOK" DEDİ PROVOKASYONA SOYUNDU
        Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgede itfaiyenin olmadığını ifade ederek provokatif söylemlerde bulundu. Ancak çok geçmeden provokatör kadının söylemlerinin gerçek olmadığı anlaşıldı.



        YALANI ORTAYA ÇIKTI
        Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı.

        "Daha bu millet ne yapsın" diye isyan eden vatandaş, bu provokasyonu kayda alırken şu ifadeleri kullandı;

        "YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"
        "Şu an bir bayan ortalığı karıştırmak adına hiçbir önlem alınmadığını hiçbir itfaiye ekibinin veya hava aracının yangına müdahale etmediğini söylüyor. Görüyorsunuz! Oysa ki devletin tüm imkanları burada hazır bekliyor. Helikopterler de biri geliyor diğeri gidiyor. Daha bu millet ne yapsın. İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istediği emellere ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar."
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        Haberler Güncel Bir yanda yangınlar bir yanda provokatörlerin yaktığı fitne ateşi: Manavgat'ta 'itfaiye yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı