Bir yanda yangınlar bir yanda provokatörlerin yaktığı fitne ateşi: Manavgat'ta 'itfaiye yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı

Türkiye'de orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor.
Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor.
Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ile itfaiye araçları denizden de yangın söndürme gemileri bu çetin mücadeleye dahil oldu.
Devletin milletle el ele vererek yangınlara karşı sergilediği olağanüstü mücadeleye rağmen, başta sosyal medya trolleri olmak üzere muhalif medya kuruluşları kirli algı operasyonlarına ve karalama kampanyalarına girişti.