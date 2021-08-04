Bir yanda yangınlar bir yanda provokatörlerin yaktığı fitne ateşi: Manavgat'ta 'itfaiye yok' diyen kadının yalanı ortaya çıktı





YALANI ORTAYA ÇIKTI

Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı.

"Daha bu millet ne yapsın" diye isyan eden vatandaş, bu provokasyonu kayda alırken şu ifadeleri kullandı;

"YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Şu an bir bayan ortalığı karıştırmak adına hiçbir önlem alınmadığını hiçbir itfaiye ekibinin veya hava aracının yangına müdahale etmediğini söylüyor. Görüyorsunuz! Oysa ki devletin tüm imkanları burada hazır bekliyor. Helikopterler de biri geliyor diğeri gidiyor. Daha bu millet ne yapsın. İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istediği emellere ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar."

