Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen ziyaret devam ediyor...
Görüşmeye ilişkin detayları aktaran A Haber muhabiri Özkan Özcan, Erdoğan'ın progpramında olmayan süpriz bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.
Özcan, Erdoğan'ın YAŞ toplantısına katıldığını ve ardından Bahçeli'nin evine ziyaret gerçektirdiğini söyledi. Erdoğan son olarak 4 Mart'ta Bahçeli'nin evine ziyaret gerçekleştirmişti.
HANGİ KONULAR ÖN PLANA ÇIKIYOR?
Özellikle yeni anayasa çalışmaları ve Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları meselesi ele alınacak. İki lider son olarak 15 Temmuz'da 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında biraraya gelmişti.