Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.