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    • 04.08.2021 18:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme devam ediyor...

    Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen ziyaret devam ediyor...

    Görüşmeye ilişkin detayları aktaran A Haber muhabiri Özkan Özcan, Erdoğan'ın progpramında olmayan süpriz bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

    Özcan, Erdoğan'ın YAŞ toplantısına katıldığını ve ardından Bahçeli'nin evine ziyaret gerçektirdiğini söyledi. Erdoğan son olarak 4 Mart'ta Bahçeli'nin evine ziyaret gerçekleştirmişti.

    HANGİ KONULAR ÖN PLANA ÇIKIYOR?
    Özellikle yeni anayasa çalışmaları ve Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları meselesi ele alınacak. İki lider son olarak 15 Temmuz'da 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında biraraya gelmişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN YAŞ TOPLANTISINA KATILDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün gerçekleştirildi.

        Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

        CANLI YAYINA KONUK OLACAK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret