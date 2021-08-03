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    • 03.08.2021 18:49
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    Ekipler yangınları söndürürken provokatör Mahsun Kırmızıgül fitne ateşini körüklüyor: Mehmetçik'e iftira attı

    Ekipler yurdun birçok bölgesinde çıkan yangınlarla amansız bir şekilde mücadele ederken bazı çatlak sesler de fitne ateşini körüklüyor... Daha önce de tepki çeken açıklamalar yapan sanatçı görünülü provokatör Mahsun Kırmızıgül, bu kez de 'askerlerin yangınla mücadele etmediği ve kışlalarından çıkmadığı' yalanını ortaya attı. Kırmızıgül'ün iftira dolu paylaşım yaparak fitne ateşini körüklemesi tepkiyle karşılanırken TSK çok sayıda askerle afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Mahsun Kırmızıgül fitne ateşini körüklüyor!

    Yurdun pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarına karşı amansız mücadele devam ediyor.

    Ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, tüm imkanlarını seferber etti ve yangınların büyük bir kısmını söndürdü.



    Ekipler yangın ateşini söndürürken bazı çatlak seslerden de fitne ateşi yükseliyor...

    SANATÇI GÖRÜNÜMLÜ PROVOKATÖR MAHSUN KIRMIZIGÜL
    Muhalif kimliği ile tanınan ve daha önce terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Helin Bölek'i savunan açıklamalar yapan Mahsun Kırmızıgül, provokatif bir paylaşıma imza attı.



    Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek "Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?" ifadelerini kullandı.

    Kırmızıgül'ün iftira dolu paylaşım yaparak fitne ateşini körüklemesi tepkiyle karşılandı.



        BİR İFTİRA DA KINAY'DAN!
        Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da provokasyona imza attı.

        Kınay, "Her yangında koşan piyade, jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin Azerbaycan'dan gelen 100 asker sahada? Niçin duran uçaklar, ufacık bir müdahaleyle çalışacakken çalışmıyor? Niçin ülkenin bütün kaynakları, insanların üzerine su sıkan TOMA'lar niçin orada çalışmıyor?" iftirasını ortaya attı.



        TSK, FELAKETE KARŞI ETKİN BİR MÜCADELE VERİYOR
        Öte yandan sanatçı görünümlü provokatörün iddiasının aksine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yangın bölgesinde aktif bir şekilde görev alıyor.




        Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK, çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.

            MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN SKANDALLARI
            Terör örgütü sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümü sonrası sosyal medyadan mesaj yayımlayan Mahsun Kırmızıgül skandal ifadeler kullandı. Terör destekçisi Bölek'i savunacak kadar ileri giden Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

            PKK'YI DA ÖVMÜŞTÜ
            Terör örgütlerine karşı sempatizan yaklaşımları ile dikkat çeken Kırmızıgül daha önce de PKK'ya destek çıkmıştı. Devletin terör örgütlerine temizlik operasyonlarını eleştiren Kırmızıgül, terör örgütüne tek laf söylememişti. Kırmızıgül o dönemde de çok büyük tepki görmüştü.
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            Haberler Güncel Ekipler yangınları söndürürken provokatör Mahsun Kırmızıgül fitne ateşini körüklüyor: Mehmetçik'e iftira attı