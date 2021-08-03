Ekipler yangınları söndürürken provokatör Mahsun Kırmızıgül fitne ateşini körüklüyor: Mehmetçik'e iftira attı





BİR İFTİRA DA KINAY'DAN!

Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da provokasyona imza attı.

Kınay, "Her yangında koşan piyade, jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin Azerbaycan'dan gelen 100 asker sahada? Niçin duran uçaklar, ufacık bir müdahaleyle çalışacakken çalışmıyor? Niçin ülkenin bütün kaynakları, insanların üzerine su sıkan TOMA'lar niçin orada çalışmıyor?" iftirasını ortaya attı.