Ekipler yangınları söndürürken provokatör Mahsun Kırmızıgül fitne ateşini körüklüyor: Mehmetçik'e iftira attı

Yurdun pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarına karşı amansız mücadele devam ediyor.
Ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, tüm imkanlarını seferber etti ve yangınların büyük bir kısmını söndürdü.
Ekipler yangın ateşini söndürürken bazı çatlak seslerden de fitne ateşi yükseliyor...
SANATÇI GÖRÜNÜMLÜ PROVOKATÖR MAHSUN KIRMIZIGÜL
Muhalif kimliği ile tanınan ve daha önce terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Helin Bölek'i savunan açıklamalar yapan Mahsun Kırmızıgül, provokatif bir paylaşıma imza attı.
Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek "Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?" ifadelerini kullandı.
Kırmızıgül'ün iftira dolu paylaşım yaparak fitne ateşini körüklemesi tepkiyle karşılandı.