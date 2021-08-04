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    • 04.08.2021 21:10
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı yazılı açıklama: Aşılama hızımıza dönüyoruz

    Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığını Bilim Kurulu toplantısı saat 16.30'da toplandı. Vaka artışı ve aşılama oranının düşmesi sonrası yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Biontech'in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yeni tip koronavirüs salgınıyhla mücadele sürerken, yüksek seyreden vaka sayıları tedirgin edici olmaya devam ediyor.

    Kurban Bayramı'yla birlikte ülkede yaşanan hareketlilik ve rahatlama Delta varyantı etkisiyle birleşince vaka sayıları bir anda yükselmeye başlamıştı. Bunun yanında, özellikle doğu illerinde aşı oranının düşük olması da vaka artışını etkilemişti.




    Bu gelişmelerle birlikte Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı.

    Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.



    İşte Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

    Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz.

    Ülkemizin önemli bir bölümünde orman yangınları ile mücadele ediliyor. Orman yangınları ile mücadelede vatandaşlarımız ile görevliler birlik ve beraberlik içinde olanca gücü ile fedakarca çalışmaktadır. Yangından sağlık durumu etkilenen kişiler için sağlık hizmetleri hem hizmet mahallinde hem de hastanelerimizde hızla sağlanmaktadır. Bugün haftalık bilim Kurulu Toplantımızın başında ülkemizin içinde bulunduğu afet durumu ile ilgili tüm Bilim Kurulu Üyelerimiz üzüntülerini ifade ettiler. Ülkemizin mücadele gücü ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadele tecrübesi son derece yüksektir. Sağlık açısından bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir.

    Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE timlerimiz, Acil Sağlık Profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, beraberiz.

    VAKA SAYILARI KRİTİK SINIRI AŞTI
    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında; kritik sınır kabul ettiğimiz 20.000'in çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır.
    Covid-19 vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkâr edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir.

    18 yaş ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadığız. Bugün 19.00 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı %66'nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez.

    CUMA GÜNÜ NORMAL HIZIMIZA DÖNÜYORUZ
    Biontech'in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun..



        TOPLANTI ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
        Bakan Koca, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." dedi.

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