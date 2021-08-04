Termik santral nedir, ne üretir? Yangın son dakika termik santrale ulaştı mı, termik santral yanarsa ne olur?

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bu bağlamda yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne yangının ulaşıp ulaşmadığı gündemde yer aldı. Peki, termik santral nedir, ne üretir? Yangın son dakika termik santrale ulaştı mı, ulaşırsa ne olur? İşte son dakika gelişmeleri...

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. Peki, termik santral nedir? İşte termik santral kullanım alanları...