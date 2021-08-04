Milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS üniversite tercih tarihleri gelip çattı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Adaylar şimdi tercih işlemlerine ilişkin tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, ais.osym.gov.tr YKS tercihleri başladı mı, ne zaman? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih hakkı kaç tane? İşte bilinmesi gerekenler...
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercihleri 5-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.
İşte merak edilen detaylar;
YKS TERCİH KILAVUZU 2021
ÖSYM'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.