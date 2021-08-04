MSB'den yangınlara etkin müdahale! Havadan, karadan ve denizden çalışmalar sürüyor





Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın helikopter ile kurtarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.