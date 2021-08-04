Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2021 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 19:59
    ABONE OL

    MSB'den yangınlara etkin müdahale! Havadan, karadan ve denizden çalışmalar sürüyor

    Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgesinde havadan, karadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çıkarma gemileri kara ulaşımı olmayan bölgelerdeki yangınlara denizden müdahale ediyor. Öte yandan Bakanlık, Hatay Dörtyol'da başlayan yangınlarla ilgili 160 personelin görevlendirildiğini duyururken Milas'ta yangında mahsur kalan bir vatandaşın helikopter ile kurtarıldığını bildirdi.

    MSB’den yangınlara etkin müdahale!

    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemilerinin kara yolu ile ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale edildiğini açıkladı.



    ÇIKARMA GEMİLERİ İLE YANGINA MÜDAHALE
    Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden; Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde, Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde, Ç-147 Turunç/Marmaris'te karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.



    İşte MSB'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama;



        HATAY'DAKİ YANGINLARA 160 PERSONEL
        Öte yandan Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada Hatay'da başlayan yangınlarla ilgili 160 personelin görevlendirildiği bildirildi.



        Açıklamada, "Hatay Valiliğinin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.



        Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın helikopter ile kurtarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



            İşte o açıklama;

            Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı.



            Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Konya katliamının faili Mehmet Altun yakalandı
            Haberler Güncel MSB'den yangınlara etkin müdahale! Havadan, karadan ve denizden çalışmalar sürüyor