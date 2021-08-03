Son dakika: 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosu açıklandı | Türkiye günlük Covid-19 tablosu





En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,42, 2'nci doz ortalaması yüzde 44,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 225 bin 91, 2'nci dozda 27 milyon 725 bin 135 ve 3'üncü dozda 5 milyon 117 bin 285 olmak üzere toplam 74 milyon 67 bin 511 aşı uygulandı.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.



'ZAMANI GELMİŞ AŞILAR SON DERECE ÖNEMLİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilere ilişkin, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.