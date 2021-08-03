RTÜK'ten 'yayıncılık etik ilkeleri' hatırlatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), "RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı 'Yayıncılık Etik İlkeleri' çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey yoktur. Zira, bu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda bulunmak yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK'ün sorumluluğudur" açıklaması yapıldı.



RTÜK, orman yangınları yayınlarıyla ilgili yayıncı kuruluşların tepe yöneticilerine gönderilen mesajla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'deki radyo ve televizyon yayıncılarının TBMM'de çıkarılan 6112 sayılı yasa çerçevesinde faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. Kurul tarafından paydaşlarla birlikte hazırlanan ve yayıncıların imzaladığı 'Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'nin ortada olduğu belirtilerek, "Bütün yayıncılarımız yayıncılık ilkelerinin farkındadır. RTÜK, Anayasa ve kanunla teşekkül etmiş resmi yayıncılık otoritesidir. RTÜK'ün yayıncı kuruluşlarla teması doğaldır ve bu ilişkiler görevleri arasındadır. RTÜK Başkanlığı, yasanın verdiği yaptırım yetkisinden önce yayıncı kuruluşlarla diyalog halinde yayınlardaki eksikleri istişare etmektedir. Gerekli hallerde uyarılar doğrudan muhatap genel yayın yönetmenine iletilmektedir. RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan her olumlu ve yapıcı açıklamayı kamuoyuna farklı bir şekilde sunma çabası manidardır. Üst Kurul Başkanlığımız açık kapı iletişim politikasıyla hareket etmektedir. Bugün ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine 'kişiye özel' olarak gönderilmiştir. Mesaj, diyalog çabamızın bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır. RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı 'Yayıncılık Etik İlkeleri' çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey yoktur. Zira, bu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda bulunmak yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK'ün sorumluluğudur" denildi.



'TEHDİT VE SANSÜR DEĞİL'

Açıklamada, 20 maddelik 'Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri' arasında yer alan, 'Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak' şeklindeki 15'inci madde hatırlatıldı. Bu maddenin tüm yayıncılar tarafından kabul görerek, imzalandığı hatırlatılarak, "Hal böyleyken bu hatırlatmaları yapmayı, farklı yerlere çekme çabalarını art niyet olarak görüyoruz. Ayrıca basın açıklamamızın ekinde yer alan kişiye özel gönderilen mesaj içeriği de bazılarının dediği gibi asla bir tehdit değildir. Bunun sansür olarak anlaşılması ilginçtir. Bu vesile ile gelişmeleri doğru ve tarafsız olarak aktaran medyamıza teşekkür ederken, bölgede bulunan acil müdahale ekiplerine ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Yangınla canla başla mücadele eden resmi ve sivil tüm görevlilere, elinden geldiğince söndürme çalışmalarına destek olan saygıdeğer halkımıza müteşekkiriz. Yüreğimizi yakan orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Uygunsuz yayınlar ve doğruluğu tespit edilmeyen paylaşımlar yoluyla moral ve motivasyon bozucu çarpıtmaların, bölgedeki ormancılarımızın, itfaiyecilerimizin, fedakar vatandaşlarımızın ve diğer tüm görevlilerimizin çalışma şevkini kıracağını ve yangında yitirdiğimiz aziz şehitlerimizin saygıdeğer hatıralarına zarar vereceğini düşünüyoruz" denildi.

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