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    • 03.08.2021 17:16
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    Sosyal medyadaki İslam düşmanı nefret terörü sürüyor! Yangınla mücadele eden gönüllüleri bile hedef aldılar

    Sosyal medya her geçen gün yeni bir nefret söyleminin ev sahibi olmaya devam ediyor. Binlerce insan yangın felaketine karşı gönüllü olup harekete geçerken, klavye başındaki zihniyeti bozuk ekip de rahat durmadı. Afet bölgelerine yardıma giden bazı gönüllülerin sarıklı olmasına sosyal medyadan bazı hesaplar, kin ve nefret kustu.

    Yangınla mücadele eden gönüllülere çirkin sözler

    Türkiye, yediden yetmişe günlerdir süren yangınlarla mücadele ediyor. Son bilgilere göre ülke çapında 156 yangının 147'si kontrol altına alındı.

    Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına almak için harekete geçerken, vatandaşlar ise destekten geri durmuyor.

    KLAVYE TERÖRİSTLERİ YANGINDA BİLE İŞ BAŞINDA!
    Orman yangınlarının devam ettiği bölgelere her kesimden yardıma giden binlerce Kızılay gönüllüsü de, aralıksız olarak çalışmalara katılıyor.

    Ancak bazı sosyla medya hesaplarından, yardıma giden gönüllülerin kıyafetine ve düşünce tarzına karşı nefret dili hakim.

        Yardıma giden sarıklı gönüllüler için bazı hesaplar "Bunlardan gelecek yardım gelmesin." tarzı ifadeler kullandı.

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        Haberler Güncel Sosyal medyadaki İslam düşmanı nefret terörü sürüyor! Yangınla mücadele eden gönüllüleri bile hedef aldılar