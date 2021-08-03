Başan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü. Tunus'un istikrarını, iç barışını korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğunu söyleyen Erdoğan, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirtti. Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile de konuştu. Yangınlarla mücadele için destek veren Milanoviç'e teşekkür etti.