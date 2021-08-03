YÖK ATLAS tercih robotu | 2021 YKS üniversite tercih kılavuzu - (AİS ÖSYM) YKS tercih yapma ekranı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercih ekranı 5 Ağustos itibarıyla açılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih dönemine başlıyor. 2021 YKS tercih kılavuzu geçriğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler. 5 Ağustos tarihinde başlayan tercihler 13 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler YKS tercihlerini ÖSYM (ais.osym.gov.tr) sayfası üzerinden yapabilecekler. Bu bağlamda öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını başarı sıralamalarını dikkate alacak ve aynı zamanda YÖK Atlas tercih robotu da yardımcı olacak. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.
Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2021
YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.