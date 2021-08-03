YÖK ATLAS tercih robotu | 2021 YKS üniversite tercih kılavuzu - (AİS ÖSYM) YKS tercih yapma ekranı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS 2021 SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.