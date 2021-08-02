Azra Gülendam Haytaoğlu katili kim, neden öldürüldü? Kayıp Azra'yı kim, neden öldürdü?

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Kayıp Azra katili kimdir? Türkiye'yi sarsan korkunç cinayette detaylar belli oldu. Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin korkunç detayları ortaya çıktı. Genç kızı Mustafa Murat Ayhan isimli bir müteahhitin boğarak öldürdüğü, katilin genç kızı öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ve sonrasında valizlerle ormanlık alana gömdüğü öğrenildi. Gündeme oturan bu cinayetin ardından Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Kayıp Azra katili kimdir? gibi sorulara yanıt aranıyor. Katil, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?
Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı!
AZRA KATİLİ KİMDİR?
A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetiyle ilgili şu kan donduran detayları verdi: Çok acı bir hadise ortaya çıktı. 28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi.
Güvenlik güçleri, bu kişinin ifadesinde şüphe tespit etti. Ardından bu şahsın evinde ve evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bir valiz taşıdığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çarpraz sorgusunda cani suçunu itiraf etti.
Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.
Antalya Kepez'de ormanlık alanda bu parçaları gömdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri de olay yerine gittiğinde cesedi ortaya çıktı.