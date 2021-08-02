Gediz elektrik telefon arıza sorgulama! 2 Ağustos 2021 İzmir, Buca, Çiğli, Balçova elektrik neden yok? GDZ elektrik iletişim numarası!

İSTANBUL İZMİR BURSA KAYSERİ DENİZLİ TEKİRDAĞ ELEKTRİK NEDEN YOK?

Bursa'da elektrik kesintisine ilişkin açıklama geldi. Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenilmişti.

Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz" denildi.

Öte yandan kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.