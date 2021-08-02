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    Gediz elektrik telefon arıza sorgulama! 2 Ağustos 2021 İzmir, Buca, Çiğli, Balçova elektrik neden yok? GDZ elektrik iletişim numarası!

    2 Ağustos 2021 İzmir, Buca, Çiğli elektrik neden yok? Birçok ilde görülen elektrik kesintisi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda, İzmir elektirikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. GDZ elektrik İzmir'deki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Öte yandan kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi. Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi. Peki, 2 Ağustos 2021 İzmir, Buca, Çiğli, Balçova elektrik neden yok? İşte GDZ elektrik iletişim numarası!

    takvim.com.tr
    Gediz elektrik telefon arıza sorgulama! GDZ elektrik iletişim numarası

    İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu bağlamda vatandaşlar elektrikler neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sonrasında GDZ elektrik İzmir'deki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Aynı zamanda kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi. Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi. Peki, 2 Ağustos 2021 İzmir, Buca, Çiğli, Balçova elektrik neden yok? İşte GDZ elektrik iletişim numarası ve 2 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

    GEDİZ ELEKTİRİK KESİNTİLERİN SEBEBİNİ DUYURDU! ELEKTİRİK NE ZAMAN GELECEK?

    Gediz elektirik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

    İZMİR MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLLER!

    İzmir ve Manisa illerinde meydana gelen elektrik dağıtım arızalarından Gediz Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ) sorumludur. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 186 ve 0850 800 01 86 çağrı merkezini arayarak meydana gelen elektrik arızalarını ve elektrik kesintilerini öğrenebilirsiniz.

    02.08.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

    02.08.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

    02.08.2021 10:00 11:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

    02.08.2021 12:00 13:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR

    02.08.2021 13:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

    02.08.2021 09:00 13:00 Og Şebeke Bakım Çalışması UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI

    02.08.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

    02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OVACIK KÖYÜ

    02.08.2021 10:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI

    02.08.2021 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLAR

    ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU

    02.08.2021 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

    02.08.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI

    02.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)

    02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)

    02.08.2021 06:00 07:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

    02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI

    2.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI

    02.08.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması

    GEDİZ ELEKTRİK İLETİŞİM

    Genel Müdürlük

    GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

    Üniversite Caddesi No:57 35042 Bornova/İZMİR

    Çağrı Merkezi : 186

    Telefon: 0232 477 26 00

    Faks: 0232 435 13 92

    bilgi@gdzelektrik.com.tr

    İzmir

    GDZ ELEKTRİK DAĞITIM İZMİR METROPOL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

    ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:57 35042 BORNOVA/İZMİR

    Telefon: 0232 477 26 00

    Faks: 0232 435 13 92

    Manisa

    GDZ ELEKTRİK DAĞITIM MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

    YARHASANLAR MAHALLESİ 2319 SOKAK NO:14 OTOGAR YANI ŞEHZADELER/MANİSA

    Santral: 0236 235 11 35

    Faks: 0236 235 11 34

        İSTANBUL İZMİR BURSA KAYSERİ DENİZLİ TEKİRDAĞ ELEKTRİK NEDEN YOK?

        Bursa'da elektrik kesintisine ilişkin açıklama geldi. Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenilmişti.

        Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz" denildi.

        Öte yandan kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.

        Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

        Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.
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        Kabine Toplantısı ertelendi!
        Haberler Güncel Gediz elektrik telefon arıza sorgulama! 2 Ağustos 2021 İzmir, Buca, Çiğli, Balçova elektrik neden yok? GDZ elektrik iletişim numarası!