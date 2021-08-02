Elektrik kesintisi olan yerler! 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri elektrik ne zaman gelir?

2 Ağustos elektrik kesintisi olan yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Birçok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri elektrik ne zaman gelir sorusunun cevabı araştırılıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Türkiye'nin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandığı ifade ediliyor.