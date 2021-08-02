Elektrik kesintisi olan yerler! 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri elektrik ne zaman gelir?

2 Ağustos elektrik kesintisi olan yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Birçok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri elektrik ne zaman gelir sorusunun cevabı araştırılıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Türkiye'nin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandığı ifade ediliyor.
ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN YERLER!
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri, Mersin, Tekirdağ illerinin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor.
GEDİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada "Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır." ifadesine yer verildi. Böylelikle sorunun ulusal olduğu anlaşıldı.
BURSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı.
Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz" denildi.