Yangın felaketi sonrası harekete geçildi! Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak: İşte TOKİ'nin yapacağı o evler





257 kişiden oluşan ekiplerimizle, mobil laboratuvarlarımızla, tüm teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Bu kapsamda ilk etapta Kalemler Mahallesi ve çevresinde 10 kilometrekarelik bölgede çalışmaların tamamladığını dile getiren Kurum, "Yine yangının kontrol altına alındığı tüm mahalle ve bölgelerde havadan tarama çalışmalarında sona yaklaştık.



Önceki gün Manavgat'ta yangından etkilenen Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Belenobası'nda incelemelerimize devam ettik. Demirciler (Kürcüler), Güzelyalı, Saraçlı, Belenobası, Aksaz ve Karaöz'de incelemeleri sürdürüyoruz" dedi.



Manavgat'ta yangından etkilenen mahallelerin 30'unda üst yapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Kurum, "Manavgat'ta tespit edilen hasarların giderilmesi ve acil ihtiyaçlarda kullanılması için valiliğimize ve yerel yönetimlerimize ilk etapta 6.75 milyon liralık hibe desteğimiz oldu. Manavgat'ta başlattığımız altyapı ve üstyapıya dair hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.





YARALARI SARACAĞIZ

Osmaniye'de hasar tespit çalışmalarını bitirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Adana'daki hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aladağ'da 24 bina ve Kozan'da 37 bina olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Kilis'te meydana gelen yangın sonrası yaptığımız çalışmalarda herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını tespit ettik. Oluşabilecek yapı hasarlarını kontrol etmek amacıyla ekiplerimiz Kilis'te de bekliyorlar. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallerimize gideceğiz. İncelemelerimizi ekiplerimizle birlikte yapıyoruz" dedi.

BİN 446 BİNA AĞIR HASARLI VE ACİL YIKILACAK

Bakan Kurum, illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Antalya Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 bina ağır hasarlı ve acil bir şekilde yıkılacak."