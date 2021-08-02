Yangın felaketi sonrası harekete geçildi! Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak: İşte TOKİ'nin yapacağı o evler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, orman yangınlarının yaralarını sarmak için başlattığı çalışmalara hız kazandırdı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken bir yandan da sahada tespitler gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 33 mahalleden 30'unda hasar tespiti tamamlandı.
TOKİ vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, köy evleri yapmak için kolları sıvadı. Yapılacak konutların detayları da belli oldu. Yöresel mimariye uygun az katlı yapılar için kısa süre içinde yapı çalışmaları başlayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, konutlar yaklaşık 121 metrekare olurken, 37 metrekare veranda alanı da ayrılacak.
257 KİŞİLİK EKİP SAHADA ÇALIŞIYOR
Proje çalışmalarına başladıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İhaleleri bir ay içerisinde yapıp inşaatları hızlı bir şekilde başlatacağız. Tüm köy evlerimizi 1 yılda tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. İlk andan beri bakanlıklar, AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, itfaiye ekipleri; STK'lar, gönüllü vatandaşlar ve orman teşkilatı ile canla başla çalıştıklarını söyledi.
Kurum, "Yangın çıkan tüm bölgelerde, büyük bir doğa koruma ve yeniden canlandırma seferberliğini tüm kurumlarımızla, el birliğiyle başlatacağız" diye konuştu. Hasar tespit çalışmalarında teknolojinin tüm imkânlarını kullandıklarını dile getiren Kurum, "Bu anlamda ilk defa Türkiye'de Manavgat'ta yangında zarar görmüş yerleşim yerlerine dair hasar tespit çalışmalarımızı dronlarla yapıyoruz.