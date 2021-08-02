İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri, Denizli, Tekirdağ elektrik neden yok? İstanbul İzmir elektrik kesintisi neden oldu?

Öte yandan kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

GEDİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada "Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır." ifadesine yer verildi. Böylelikle sorunun ulusal olduğu anlaşıldı.