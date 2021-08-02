İşte Türkiye bu! Orman yangınlarına karşı 83 milyon tek yürek...

BU KALP SİZİ UNUTUR MU!

Türkiye'nin kenetlendiği yangında, kahramanların alevlere karşı verdiği büyük mücadele hafızalara kazındı.

Bölgesi, son 6 gündür ateş çemberinde kaldı. Evini ve hayvanlarını kurtarmak isteyen 3 vatandaşımız, kurtarılamadı. Ardından işçilere su taşırken yaptığı kaza sonucu ölen Şahin Akdemir'in acı haberi geldi. Önce gün de orman işçileri Yaşar Cinbaş ve Erol Tokya'nın alev kapanında can verdiği öğrenildi. Dün ise yine işçilere kendi kamyonuyla su taşıyan Yusuf Demirli'nin geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi. Bu acı haberler, yüreğimizi deldi geçti. Yangın şehidi Erdal Tokya'nın evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istediği öğrenildi. Yaşar Cinbaş'ın ise alevlere müdahale ederken çekilen son görüntüleri, ortaya çıktı. Cinbaş'ın oğlu avukat Mahmut Cinbaş, babasının emekli olmasına rağmen işini çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 3,5 yıldır fazladan çalışıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Avukatlık ruhsatımdan sonra 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu" dedi.



HEPİMİZ BİRER ŞAHİN'İZ