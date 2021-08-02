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    İşte Türkiye bu! Orman yangınlarına karşı 83 milyon tek yürek...

    Ormanlarımız bir bir ateşe verildi. Söndürme ekipleri canı pahasına direndi. Kadın-erkek binlerce kişi de onlarla birlikte alevlerin üstüne gitti. Çıplak elleriyle arazöz hortumlarını çekti. Ateş hattına iletti. Dünyaya “işte Türkiye bu” dedirtti.

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    Seferbellik

    Ormanlarımız bir bir ateşe verildi. Söndürme ekipleri canı pahasına direndi. Kadın-erkek binlerce kişi de onlarla birlikte alevlerin üstüne gitti.

    Çıplak elleriyle arazöz hortumlarını çekti.

    Ateş hattına iletti. Dünyaya "işte Türkiye bu" dedirtti.

    FELAKET NOTLARI
    zamanlı çıkarılan 126 yangının 119'u dün kontrol altına alındı. 7 noktada söndürme çalışması sürüyor.

    Ekiplere yardım taşıyan Yusuf Demirli kalp krizi geçirdi. Manavgat'ta kurban sayısı 7'ye yükseldi.

    ManavgatOsman Korkmaz'ın (68) öldüğü sanıldı. Yaşlı adam 3 saat ormanda yürüyerek şehre ulaştı.

    Bodrum'da alevler evlere sıçradı. Çökertme koyunda yaşayanlar botlara bindirilerek uzaklaştırıldı.

    Ateşle boğuşan Ege, dün sabah 5.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Can-mal kaybı olmadı.

    BU KALP SİZİ UNUTUR MU!
    Türkiye'nin kenetlendiği yangında, kahramanların alevlere karşı verdiği büyük mücadele hafızalara kazındı.
    Bölgesi, son 6 gündür ateş çemberinde kaldı. Evini ve hayvanlarını kurtarmak isteyen 3 vatandaşımız, kurtarılamadı. Ardından işçilere su taşırken yaptığı kaza sonucu ölen Şahin Akdemir'in acı haberi geldi. Önce gün de orman işçileri Yaşar Cinbaş ve Erol Tokya'nın alev kapanında can verdiği öğrenildi. Dün ise yine işçilere kendi kamyonuyla su taşıyan Yusuf Demirli'nin geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi. Bu acı haberler, yüreğimizi deldi geçti. Yangın şehidi Erdal Tokya'nın evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istediği öğrenildi. Yaşar Cinbaş'ın ise alevlere müdahale ederken çekilen son görüntüleri, ortaya çıktı. Cinbaş'ın oğlu avukat Mahmut Cinbaş, babasının emekli olmasına rağmen işini çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 3,5 yıldır fazladan çalışıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Avukatlık ruhsatımdan sonra 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu" dedi.


    HEPİMİZ BİRER ŞAHİN'İZ

        Marmaris'te devam eden yangında gençler birlik oldu. "Hepimiz Şahin'iz" diyerek yardıma koştu.

        Türkiye'nin ciğerleri yanarken kahramanlarımız kendini feda etti. Alevlerin arasında kalarak şehit düşen, işçilere su taşırken kaza geçiren ve kalbine yenilen fedailerimiz, hepimizin yüreğini deldi geçti.


        EROL TOKYA ÖLECEĞINI HİSSETTİ


        YUSUF DEMİRLİ KALPTEN GİTTİ

        SON GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Ölümünden kısa süre önce bu görüntüsü çekilen Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Emekliliği geldiği halde işine devam etmek istedi" dedi.

            TATİLCİLER ŞOKTA
            Yangın bölgesinde, gazeteciler de zor anlar yaşadı. Alevler bir anda yön değiştirip güvenli bölgedeki insanları tehdit etti.

            Turistik ilçeleri tehdit eden yangınlar nedeniyle, bazı oteller boşaltıldı. Şok geçiren ve gözyaşlarına boğulan tatilciler, denizden tekne ve botlarla tahliye edildi.

            KARADAN DENİZDEN TAHLİYE!

            ORMAN NÖBETİ
            Antalya             Gazipaşa ve Alanya'da vatandaşlar geceleri yeşil vatan nöbeti tutmaya başladılar. Bir araya gelen gençler, "Yeşil vatan için nöbetteyiz" dedi.

                YANGINDAN KORKMAZ!
                Manavgat'ta, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan Osman Korkmaz'ın (68) alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı öğrenildi.

                Korkmaz, hayatta kalma mücadelesini "Alevler evleri sardı. Duman nedeniyle önce mahalleden çıkamadım. sonra bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim kurtuldum" dedi.

                Manavgat'ta Fahri Yiğitokur ve Alman eşi Andrea'dan haber alamayan yakınları, yardım istedi. Ekipler, çiftin köpeğinin evin önünden hiç ayrılmadığını belirledi. Bölgede yapılan aramada, evlerine 500 metre uzaklıkta çiftin yanmış cesetleri bulundu.


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                Haberler Güncel İşte Türkiye bu! Orman yangınlarına karşı 83 milyon tek yürek...