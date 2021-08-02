Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Antalya ve Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

Türkiye turizm bölgeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Yangınların büyük zarar verdiği Antalya ve Muğla için devlet tüm gücüyle seferber oldu.

13 MİLYON EK KAYNAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangının devam ettiği Antalya ile Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarımıza ilettik.

Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfımıza 10 milyon TL, Muğla SYD Vakfımıza da 3 milyon TL ek kaynak daha gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon TL destek gönderdik" dedi.