Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.08.2021 19:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2021 19:14
    ABONE OL

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Antalya ve Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

    Son dakika haberleri... Orman yangınlarının büyük hasar yarattığı Antalya ve Muğla için devlet tüm gücüyle seferber oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangının devam ettiği Antalya ile Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

    Antalya ve Muğla'ya ek kaynak!

    Türkiye turizm bölgeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

    Yangınların büyük zarar verdiği Antalya ve Muğla için devlet tüm gücüyle seferber oldu.

    13 MİLYON EK KAYNAK
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangının devam ettiği Antalya ile Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

    Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarımıza ilettik.

    Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfımıza 10 milyon TL, Muğla SYD Vakfımıza da 3 milyon TL ek kaynak daha gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon TL destek gönderdik" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devletimiz ormanlarımız için seferber oldu!
    Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Antalya ve Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz