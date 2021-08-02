DGS sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kontenjanlar ve taban-tavan puanları 2021!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. DGS sınavı 11 Temmuz'da ÖSYM tarafından düzenlendi. Sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. . Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS taban-tavan puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2021 DGS sınavının sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
DGS 2021 kapsamında tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.