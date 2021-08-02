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    • 02.08.2021 10:04
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    DGS sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kontenjanlar ve taban-tavan puanları 2021!

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz tarihinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonrasında öğrenciler DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Aynı zamanda DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS taban-tavan puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    DGS sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. DGS sınavı 11 Temmuz'da ÖSYM tarafından düzenlendi. Sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. . Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS taban-tavan puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2021 DGS sınavının sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

    2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

    DGS 2021 kapsamında tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

    DGS 2021 TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        ÖSYM DGS 2021 KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI!

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

        Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

        2021 DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 ÖNLİSANS MEZUNİYETLERİNE GÖRE TERCİH YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        DGS PUANININ HESAPLANMASI

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

        DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

        2022 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

        2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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        Haberler Güncel DGS sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS kontenjanlar ve taban-tavan puanları 2021!