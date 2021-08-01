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    • 01.08.2021 09:47
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    KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı nasıldı, sınav yorumları nasıl?

    KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için geri sayım sona erdi. Sınava giren adaylar tarafından KPSS sınav yorumları merak edilip araştırılmaya başlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru soruldu. Öğretmen kadroları için sınava başvuran adaylar, bu sınavın Genel Yetenek- Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarıyla bağlantılı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları gerekiyor. Sınava giren adaylar 1 Ağustos KPSS sınavı 2021 nasıldı, sınav yorumları nasıl? sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Haberimizde sınavla ilgili gerekli bilgilere ve sınav yorumlarına ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı 2021?

    KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos KPSS sınav yorumları nasıl? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu bugün gerçekleşti. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru soruldu. Öğretmen kadroları için sınava başvuran adaylar, bu sınavın Genel Yetenek- Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlaruna ve alanlarıyla bağlantılı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları gerekiyor. Peki, KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı? İşte konu hakkında detaylar!

    1 AĞUSTOS KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI NASILDI, KOLAY MIYDI?

    01 Ağustos 2021 tarihinde yani bugün uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu sonrasında sınav yorumları takvim.com.tr'de paylaşılacaktır.

    ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

    01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

    01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

        KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

        İşte sınav saatleri;

        Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15

        Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15

        Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

        2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

        Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
        Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
        Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

        SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

        Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.

        LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır
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        Haberler Güncel KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı nasıldı, sınav yorumları nasıl?