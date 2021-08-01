KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı nasıldı, sınav yorumları nasıl?

KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos KPSS sınav yorumları nasıl? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu bugün gerçekleşti. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru soruldu. Öğretmen kadroları için sınava başvuran adaylar, bu sınavın Genel Yetenek- Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlaruna ve alanlarıyla bağlantılı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları gerekiyor. Peki, KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı? İşte konu hakkında detaylar!