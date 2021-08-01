Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.08.2021 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2021 10:03
    ABONE OL

    Bunlar da vatandaşın cebini yakan alçaklar! Orman yangınlarını fırsat bilip dolandırıcılık peşindeler

    Türkiye son günlerde Antalya Manavgat ve Marmaris başta olmak üzere yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da vatandaşın cebine göz dikti. Kendilerini sosyal medyada muhtar olarak tanıtıp telefon paylaşan dolandırıcılar vatandaşların iyi niyetini kullanıp yardımları cebe indiriyor.

    Yangınları fırsat bilip vatandaşın cebine göz diktiler

    Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşarken dolandırıcılar da vurgun peşine düştü. Sahte derneklerden, sahte iletişim numaralarına ve sosyal medya hesaplarına kadar hemen her yolu deneyen dolandırıcıların son numarası ise köy muhtarları oldu.

    Dolandırıcılara ait sosyal medya hesaplarından felaket bölgelerindeki köy muhtarlarına aitmiş gibi görünen cep telefonları listesi paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan telefonları arayanlar köy muhtarlarıyla görüştüklerini sandı.

    BELEDİYE HESABI KOPYALANDI
    Telefon görüşmelerinde sahte muhtarlar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek karşı tarafa IBAN numarası verdi. Bazıları ise sahte derneklere yönlendirdi. Birçok kişi de yangın mağdurlarına yardım ettiğini sanarak bu hesaplara ödeme yaptı.

        Üç günlük süreçte Manavgat Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye sosyal medya hesapları kopyalandı. Konuyla ilgili olarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de uyarıda bulunarak, belediyenin resmi hesabı dışında hiçbir paylaşıma itibar edilmemesini istedi.

        VALİLİKLER İLE İRTİBATA GEÇİN
        Felaket simsarlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Yardımlar için resmi kurumlar ve valilikler ile irtibata geçiniz.

        Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz bir hesap açıyor. Bu hesabı kendisi duyuracaktır" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ege'de 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Haberler Güncel Bunlar da vatandaşın cebini yakan alçaklar! Orman yangınlarını fırsat bilip dolandırıcılık peşindeler