Bunlar da vatandaşın cebini yakan alçaklar! Orman yangınlarını fırsat bilip dolandırıcılık peşindeler

Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşarken dolandırıcılar da vurgun peşine düştü. Sahte derneklerden, sahte iletişim numaralarına ve sosyal medya hesaplarına kadar hemen her yolu deneyen dolandırıcıların son numarası ise köy muhtarları oldu.
Dolandırıcılara ait sosyal medya hesaplarından felaket bölgelerindeki köy muhtarlarına aitmiş gibi görünen cep telefonları listesi paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan telefonları arayanlar köy muhtarlarıyla görüştüklerini sandı.
BELEDİYE HESABI KOPYALANDI
Telefon görüşmelerinde sahte muhtarlar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek karşı tarafa IBAN numarası verdi. Bazıları ise sahte derneklere yönlendirdi. Birçok kişi de yangın mağdurlarına yardım ettiğini sanarak bu hesaplara ödeme yaptı.