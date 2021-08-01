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    Siper güç! Tükiye yangın söndürme ekiplerine minnattar

    5 gündür devam eden yangınlar Türkiye’yi kenetledi. Vatan için göğsünü siper eden kahramanlar alevlerin karşısına dikildi. Söndürme ekipleri, kısa molalarda olduğu yere yığıldı kaldı. Sabahın ayazında üşümek istemeyen bir görevli de omzundaki hortumu vücuduna sardı. Büyük fedakarlık dünyaya böyle yansıdı.

    Takvim
    Siper güç

    Peşpeşe çıkarılan yangınlar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binlerce orman işçisi ve itfaiyeci alevleri durdurabilmek için ölümüne çalıştı.

    İşte bu kahramanlar günde birkaç saatlik uyku ile ateşin içine daldı. 83 milyonu duygulandırdı. Dünya da bu kahramanlara şapka çıkardı.

    10 AYRI NOKTADA SAVAŞ
    Manavgat'ta arazöz alevler arasında kaldı. Erdal Tokya ve Yaşar Cinbaş kurtarılamadı.
    Akdeniz ve Ege'de 91 noktada yangın söndürüldü. 10 yangın ise dün de sürdü.
    Azerbaycan'dan gelen 100 kişilik ekip, Marmaris'te söndürme çalışmasına katıldı.
    Spor kulüpleri, şirketler ve STK'lar ağaçlandırma seferberliği başlattı.


    HASARLAR ÖDENECEK
    Başkan Erdoğan, yangınların çıktığı 5 ilin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

    Yapılacak yardımları şöyle sıraladı:

    Acil ihtiyaçlar için 50 mılyon lira gönderildi.

    Yanan evlerin inşasına 1 ay ıçınde başlanacak.

    Kira yardımı yapılacak, hasarlar karşılanacak.

    Vergiler, SGK primlerıi ve kredi borçları ertelenecek.

        83 MİLYON SİZE MİNNETTAR
        Söndürme ekipleri, kısa molalarda olduğu yere yığıldı kaldı. Sabahın ayazında üşümek istemeyen bir görevli de omzundaki hortumu vücuduna sardı. Büyük fedakarlık dünyaya böyle yansıdı.

        Akdeniz Bölgesi'nde hain ateşi, 83 milyonu tek vücut yaptı. Yangından zarar görenler için, Türkiye genelinde seferberlik başladı.

        Türkiye, 4 gün önce Manavgat'ta başlayan ve Akdeniz'i çevreleyen sabotaj yangınlarla sarsıldı. İtfaiyesinden orman işçisine, AFAD'dan sadece vatandaşlara kadar herkes alevlere karşı mücadele etti. Canı pahasına alevlerin arasına dalan kahramanlarımız, orman şehidi oldu. Bölgede, evi, ahırı, serası kül, hayvanları telef olan vatandaşlara her yerden yardım gönderildi. Devlet, belediyeler ve tüm kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Bölgeye kamyon kamyon yardım yağdırıldı. 83 milyonu yanında gören yangınzedeler, acılarını biraz olsun unuttu.

        Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.

        BU FEDAİLİK CİHANA DEĞER
        Yaralı kolunu saran orman işçisi, görevine can siperhane devam etti.
        Manavgat'ta yangın söndürme işçisi Cihan Toşur yaralandı. Kolunu sarıp bir ağaç daha kurtarmak için görevinin başına koşması Türkiye'yi duygulandırdı.

        Almanca bilen iki çocuk babası Toşur, "Her ölenle biz de ölüyoruz. Bunu yaşamak çok acı" diye konuştu.

        ERDOĞAN ÖZTÜRK

            ONLAR DA ŞEHİT OLDU
            Manavgat'taki yangında Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş hayatını kaybetti.

            Tokya'nın evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istediği öğrenildi.

            AFAD ekipleri, yangın bölgelerinde rehin kalan vatandaşları, böyle kurtardı.

            VETERİNERLER, hayvanları yaşatmak seferber oldu.

            BODRUM YANIYOR
            BODRUM Kumbahçe'de çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Günboyu etkisini sürdüren alevler, yürekleri ağızlara getirdi. 5 yıldızlı 3 otel, tahliye edildi.

            BİR DÜNYA DESTEK

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