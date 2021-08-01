Türkiye, 4 gün önce Manavgat'ta başlayan ve Akdeniz'i çevreleyen sabotaj yangınlarla sarsıldı. İtfaiyesinden orman işçisine, AFAD'dan sadece vatandaşlara kadar herkes alevlere karşı mücadele etti. Canı pahasına alevlerin arasına dalan kahramanlarımız, orman şehidi oldu. Bölgede, evi, ahırı, serası kül, hayvanları telef olan vatandaşlara her yerden yardım gönderildi. Devlet, belediyeler ve tüm kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Bölgeye kamyon kamyon yardım yağdırıldı. 83 milyonu yanında gören yangınzedeler, acılarını biraz olsun unuttu.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.