Peşpeşe çıkarılan yangınlar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binlerce orman işçisi ve itfaiyeci alevleri durdurabilmek için ölümüne çalıştı.
İşte bu kahramanlar günde birkaç saatlik uyku ile ateşin içine daldı. 83 milyonu duygulandırdı. Dünya da bu kahramanlara şapka çıkardı.
10 AYRI NOKTADA SAVAŞ
Manavgat'ta arazöz alevler arasında kaldı. Erdal Tokya ve Yaşar Cinbaş kurtarılamadı.
Akdeniz ve Ege'de 91 noktada yangın söndürüldü. 10 yangın ise dün de sürdü.
Azerbaycan'dan gelen 100 kişilik ekip, Marmaris'te söndürme çalışmasına katıldı.
Spor kulüpleri, şirketler ve STK'lar ağaçlandırma seferberliği başlattı.
HASARLAR ÖDENECEK
Başkan Erdoğan, yangınların çıktığı 5 ilin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Yapılacak yardımları şöyle sıraladı:
Acil ihtiyaçlar için 50 mılyon lira gönderildi.
Yanan evlerin inşasına 1 ay ıçınde başlanacak.
Kira yardımı yapılacak, hasarlar karşılanacak.
Vergiler, SGK primlerıi ve kredi borçları ertelenecek.