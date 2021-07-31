Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, köy sakinlerinden Mehmet Durgun (43) ve Süleyman Şener (60) sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına gitti.
Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Süleyman Şener, ateş açılmasının ardından köy merkezine gelerek olayı haber verdi.
Durgun'un cenazesi Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Adasarhanlı Köyü Muhtarı Emrullah Özgün, köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, Durgun ve Şener'in Meriç Nehri kenarına oturmaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyledi.