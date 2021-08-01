Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

GARİBAŞVİLİ'YE TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'ye teşekkür etti.

Türkiye-Gürcistan stratejik ortaklığının böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirten Başkan Erdoğan, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade etti.

Özellikle bölgesel ulaştırma ve enerji nakil hatlarının verimliliği ve güvenliği açısından birlikte hareket etmenin zaruri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Bakanların ve Milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi.

ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.